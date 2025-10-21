Dokument o bouřlivákovi Řepkovi míří do českých kin

Společnost
Tři roky natáčení, syrová autenticita a upřímná zpověď Tomáše Řepky. Dokument režiséra Petra Větrovského odhaluje nečekané momenty ze života fotbalového rebela, který se před kamerou otevřel jako nikdy předtím. „Řekl jsem věci, které neví ani moje máma… několikrát jsem brečel,“ přiznává sám Řepka. Ve filmu uvidíte i světové fotbalové hvězdy jako Nuno Gomes, Rui Costa nebo Sergej Rebrov.
video: VDN Promo TV
