Dokument o bouřlivákovi Řepkovi míří do českých kin
21. 10. 2025 8:20 Společnost
Tři roky natáčení, syrová autenticita a upřímná zpověď Tomáše Řepky. Dokument režiséra Petra Větrovského odhaluje nečekané momenty ze života fotbalového rebela, který se před kamerou otevřel jako nikdy předtím. „Řekl jsem věci, které neví ani moje máma… několikrát jsem brečel,“ přiznává sám Řepka. Ve filmu uvidíte i světové fotbalové hvězdy jako Nuno Gomes, Rui Costa nebo Sergej Rebrov.
00:36
Je to nespravedlivé, odvolám se! Ficův atentátník dostal 21 let
Zahraniční21. 10. 2025 11:14
00:54
Polsko a Litva otevřely dálnici v klíčovém Suvalském koridoru
Zahraniční21. 10. 2025 10:52
01:27
Móda z Gala: Kardashianová bez obličeje, sexy Moore i krásná dcera Crawfordové
Společnost21. 10. 2025 10:44
00:34
Létající tankista. Zásah vymrštil Rusa z T-72
Zahraniční21. 10. 2025 10:30
00:59
Exprezident Francie Sarkozy nastoupil do vězení
Zahraniční21. 10. 2025 10:24
02:11
Ninja Gaiden 4 - trailer
Lifestyle21. 10. 2025 10:06
55:02
Kandidáti na rektora řešili Gazu, zbrojní výzkum i omezení akademických svobod
Rozstřel21. 10. 2025 10:00
01:00
Ocenění pro hradišťské knihovnice. Jejich akci si užilo přes milion dětí
Domácí21. 10. 2025 9:20
00:10
Rybáři vytáhli rekordního sumce. Měřil 292 centimetrů
Domácí21. 10. 2025 9:18
00:44
„Železná lady“ Sanae Takaičiová se stala první premiérkou v historii Japonska
Zahraniční21. 10. 2025 8:30
01:17
Test navlékače ponožek. Plastový šunt, nebo pomocník?
Lifestyle21. 10. 2025 8:24
02:38
00:28
Stavba tančírny za miliardy v Bílém domě začala
Zahraniční21. 10. 2025 7:24
00:32
Na Hranicku se podle svědků potulovala medvědice s mládětem
Domácí21. 10. 2025 5:28
00:54
Vojenský speciál Boeing E-7 Wedgetail
Technika21. 10. 2025 0:06
00:22
Ocitl se na hraně života. Po temném období hledá Jakub lásku v nahé seznamce
Společnost21. 10. 2025 0:06
00:46
Ve Francii řádilo tornádo. Jeřáby šly k zemi
Zahraniční20. 10. 2025 22:08
01:04