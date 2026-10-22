Trailer k dokumentárnímu filmu Kashpirovskiy. Under The Spell
22. 10. 2026 15:38 Společnost
Anatolij Kašpirovskij se na konci existence Sovětského svazu stal televizní senzací. Jeho hypnotická vystoupení slibující uzdravení sledovaly stovky milionů lidí. Zatímco jedni v něm viděli léčitele a zdroj naděje, druzí ho odmítali. Jeho příběh ukazuje, jak dokázaly víra, strach a touha po jistotě ovlivnit miliony lidí v době zásadních společenských změn.
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Trailer k dokumentárnímu filmu Kashpirovskiy. Under The Spell
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