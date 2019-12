VIDEO: Trailer k filmu Pod vodou Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Trailer k filmu Pod vodou

Je to možná nejhorší a nejnebezpečnější pracoviště na Zemi. Podmořská vědecká laboratoř stojí na jednom z nejhlubších míst mořského dna. Je obklopena naprostou temnotou, svírána strašlivým tlakem, teplota okolní vody se blíží nule. Výzkumný tým provádí sondážní vrty, když přijde nečekané a ničivé zemětřesení. Do této chvíle bezpečné prostory laboratoře se stávají smrtelnou pastí. Jednotlivé části vědeckého komplexu jsou extrémními tlaky vody drceny jako papírové krabice. Jedinou šancí pro přeživší členy posádky je evakuace pomocí hlubinných skafandrů. Jenže v okamžiku, kdy se ocitnou mimo zdevastovanou stanici, zjistí, že jejich zásahy do mořského dna a následné zemětřesení probudily něco, co do této chvíle zůstávalo ukryté pod mořským dnem. Něco neznámého. Něco děsivého.

video: CinemArt