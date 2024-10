VIDEO: Trailer k filmu Megalopolis Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Trailer k filmu Megalopolis

Megalopolis je římský hrdinský epos zasazený do imaginární budoucí Ameriky. Město Nový Řím musí projít proměnami, což vyvolá konflikt mezi Cesarem Catilinou, geniálním architektem, který se snaží o přechod k utopické, idealistické budoucnosti, a jeho protivníkem, starostou Franklynem Cicerem, který zůstává věrný dosavadnímu statu quo, v němž vládne chamtivost, osobní zájmy a stranické války. Mezi nimi se zmítá sociálně založená Julia Cicero, starostova dcera, jejíž láska k Cesarovi nalomila její loajalitu a vede ji ke zjištění, co si podle ní lidstvo skutečně zaslouží. Nejambicióznější projekt Coppolovy kariéry, který režisér „během 40 let až 300krát upravoval“, což svědčí o tom, že je tento vizionářský, humanistický příběh pro Francise Forda Coppolu skutečně neobyčejně důležitý.

video: Film Europe Media Company