Slavní manželé, herci Penélope Cruzová a Javier Bardem, se ve filmu s názvem Všichni to vědí potkali v hlavních rolích dávných milenců, mezi kterými to však nikdy nepřestalo jiskřit. Snímek jde do kin 21. února.

video: Aerofilms