Trailer k animovanému filmu Dogman

Tvořili nerozlučnou dvojku – polda a jeho pes. Jenže pak se přichomýtli ke kolosální explozi, která pro ně měla velmi vážné následky. Naštěstí se ocitli v rukou skvělých doktorů, kteří posbírali to, co z nich zbylo, spojili to dohromady a stvořili Dogmana. Od krku dolů vypadá jako úplně obyčejný lidský polda, od krku nahoru jako policejní pes. Dogman velmi brzy zjistí, že taková kombinace přináší pro práci prodloužené ruky zákona spoustu výhod, což oceňuje zejména policejní náčelník (jen kdyby ho Dogman pořád neolizoval a nehonil každou veverku, kterou uvidí). Hrdina s policejní plackou se všem hodí ve chvíli, kdy místní superpadouch, kocour Péťa, začne spřádat nový ďábelský plán, jenž mu má umožnit být ještě zlejší. Ve zkratce – naklonuje se a ze svého malého klona Peťulky vychová stejného zloducha, jako je on sám, aby jim šel zločin pěkně od ruky. Jenže je tu Dogman, který má na polopsa nečekanou slabost pro koťátka.

video: CinemArt