Trailer k animovanému filmu Mimoni a monstra

Společnost
Třetí samostatný příběh žlutých postaviček, který do českých kin dorazí 30. června pod názvem Mimoni a monstra, zveřejnil ukázku. Z hrdinů se se tentokrát stanou hollywoodské hvězdy, které musí napravit svůj omyl, kdy vypustí do světa příšery.
video: CinemArt
