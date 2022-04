VIDEO: Trailer k dokumentu Černobyl na kolečkách Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Honza Dušek (1980) se vydal na svoji další výpravu. Tentokrát na Ukrajinu, podívat se do Černobylu, vzdát čest a holt památce hasičů a všech, kteří se podíleli na odstraňování největší jaderné katastrofy v dějinách lidstva. A krom toho si odskočil do Kyjeva a do Karpat. A jak celá expedice dopadla? Zjistíte již brzy v nově připravovaném dokumentu Černobyl na kolečkách, který bude mít premiéru 26. dubna 2022 v BIO OKO.

video: Petr Hirsch