Trailer k filmu Bugonia

Společnost
Michelle (Emma Stone), vlivná ředitelka velké farmaceutické firmy, má oprávněný pocit, že jí leží svět u nohou. Bohužel to trvá, jen dokud se neprobudí na špinavé matraci v cizím sklepě, spoutaná, s oholenou hlavou a celá pomazaná podivným krémem. Unesli ji sem dva bratranci, Teddy (Jesse Plemons) a Don (Aidan Delbis), neochvějně přesvědčení o tom, že Michelle pochází z jiné planety a má za úkol zlikvidovat na Zemi veškerý inteligentní život. Vlasy jí oholili a tělo pomatlali, aby jí zabránili komunikovat s její mateřskou lodí. Až tak připravení jsou. Michelle je jasné, že bláznům se nemá odporovat, a tak zkouší všechny možné korporátní taktiky a triky, aby vyvázla se zdravou kůží. Až si člověk říká, jestli jsou světu nebezpečnější dva magoři, kteří dělají vše pro to, aby zachránili své bližní, nebo aktuálně uvězněný bezohledný korporátní dravec.
video: CinemArt
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

01:27

Hádka u pokladny skončila brutálním napadením
Krimi
25. 10. 2025 17:04
02:20

Rusové posílají do bojů v první linii už i ženy
Zahraniční
25. 10. 2025 14:36
00:44

16 tisíc dronů předvedlo rekordní světelnou show
Zahraniční
25. 10. 2025 14:34
01:21

Trailer k filmu Bugonia
Společnost
25. 10. 2025 14:00
01:08

Zběsilá námořní honička. Pašeráci s hašišem neujeli
Zahraniční
25. 10. 2025 12:16
35:05

Možná nám archiv ještě odhalí okolnosti smrti Jana Masaryka, říká historička
Rozstřel
25. 10. 2025 10:00
02:07

Armáda se rozloučila s posledním vrtulníkem Mi-8
Technika
25. 10. 2025 9:26
01:24

Jumbo v unikátním zbarvení přistálo v Praze
Technika
25. 10. 2025 9:12
01:24

Trump odletěl na cestu po Asii. Chci se sejít s Kimem i čínským prezidentem
Zahraniční
25. 10. 2025 8:38
02:15

Trailer k filmu Rivalové
Společnost
25. 10. 2025 8:30
01:21

V Thajsku zemřela ve věku 93 let královna matka
Zahraniční
25. 10. 2025 8:30
01:00

Island of Hearts | Official Trailer
Lifestyle
25. 10. 2025 0:06
01:33

Ferrari představilo svůj nejnovější jednorázový zakázkový model SC40
Technika
25. 10. 2025 0:06
01:36

S Waldou jsem se seznámila ve čtrnácti díky bratrovi, říká Olga Matušková
Společnost
25. 10. 2025 0:06
00:37

Fiala podpořil údery v hloubi Ruska, Zelenskyj žádá o tlak na stínovou flotilu
Zahraniční
24. 10. 2025 20:58
00:20

USA udeřily v Karibiku proti další lodi s drogami
Zahraniční
24. 10. 2025 20:20
00:25

Nezvyklý mrak nad Českem se stal hitem internetu
Domácí
24. 10. 2025 20:14
00:36

Obraz francouzského umělce Kleina trhl rekord
Zahraniční
24. 10. 2025 18:44
01:35

Horácká aréna den před ostrou premiérou
Domácí
24. 10. 2025 16:16
03:49

Alza zahájila testování humanoidních robotů
Domácí
24. 10. 2025 16:00

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.