Trailer k filmu Bugonia
25. 10. 2025 14:00 Společnost
Michelle (Emma Stone), vlivná ředitelka velké farmaceutické firmy, má oprávněný pocit, že jí leží svět u nohou. Bohužel to trvá, jen dokud se neprobudí na špinavé matraci v cizím sklepě, spoutaná, s oholenou hlavou a celá pomazaná podivným krémem. Unesli ji sem dva bratranci, Teddy (Jesse Plemons) a Don (Aidan Delbis), neochvějně přesvědčení o tom, že Michelle pochází z jiné planety a má za úkol zlikvidovat na Zemi veškerý inteligentní život. Vlasy jí oholili a tělo pomatlali, aby jí zabránili komunikovat s její mateřskou lodí. Až tak připravení jsou. Michelle je jasné, že bláznům se nemá odporovat, a tak zkouší všechny možné korporátní taktiky a triky, aby vyvázla se zdravou kůží. Až si člověk říká, jestli jsou světu nebezpečnější dva magoři, kteří dělají vše pro to, aby zachránili své bližní, nebo aktuálně uvězněný bezohledný korporátní dravec.
