Trailer k filmu Captain Marvel

Komiksové dobrodružství Captain Marvel se točí kolem ženské hrdinky, kterou ztvárnila Brie Larsonová. Do našich kin přijde 7. března a do kulis 90. let minulého století uvede takové hvězdy, jako jsou Samuel L. Jackson, Jude Law, Ben Mendelsohn, Djimon Hounsou nebo Annette Beningová.

