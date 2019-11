VIDEO: Trailer k filmu Curiosa Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Trailer k filmu Curiosa

Paříž roku 1895, Pierre je dandy a básník. Spolu s přítelem Henrym jsou oba zamilovaní do Marie, dcery jejich básnického mentora. Ačkoliv Marie má ráda Pierra, vezme si Henryho, aby splatila tátův dluh. Pierre prchá do Alžíru, kde potkává uhrančivou Zohar. Poté co vezme Zohar zpátky do Paříže, začíná se vše pořádně komplikovat.

video: Pilot Film