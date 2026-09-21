Trailer k filmu Další (ne)zdary Cliffa Boothe
21. 9. 2026 15:00 Společnost
Brad Pitt se vrací jako Cliff Booth — tentokrát je ale rok 1977 a Hollywood je úplně jiný. Film režiséra Davida Finchera podle scénáře Quentina Tarantina. DALŠÍ (NE)ZDARY CLIFFA BOOTHE dorazí na Netflix 23. prosince.
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