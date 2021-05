VIDEO: Trailer k filmu Eternals Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Trailer k filmu Eternals

Eternals přinášejí do filmového světa Marvelu nový vzrušující tým superhrdinů. Jsou to prastaří mimozemšťané, kteří tisíce let žili na Zemi v utajení. Po událostech Avengers: Endgame je nečekaná tragédie donutí vystoupit ze stínu a znovu se sjednotit proti nejstaršímu nepříteli lidstva – proti Deviantům.

