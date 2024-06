VIDEO: Trailer k filmu Jiřího Mádla Vlny Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Film Vlny režiséra a scenáristy Jiřího Mádla představil první ochutnávku v podobě traileru! Snímek, který koprodukoval Český rozhlas, se chystá do kin 15. srpna a zavede diváky do Prahy 60. let do prestižní redakce Československého rozhlasu. Tamní novináři mění zaběhnutá pravidla a dostanou se kvůli tomu do přímého a nebezpečného boje s tajnými službami. Příběh je inspirovaný skutečnými osobnostmi. Vlny se dočkají zvláštního uvedení na 58. ročníku KVIFF. Na českou distribuci pak naváže i celosvětová.

video: Bontonfilm