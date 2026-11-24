Trailer filmu K-Pop: Debut
24. 11. 2026 16:14 Společnost
Do kin míří nový snímek Bensona Lee K-Pop: Debut. Jak je již podle názvu jisté, na své si přijdou především fanoušci jihokorejské kultury a hudby obzvlášť. Diváci uvidí známé tváře spojené s jihokorejským fenoménem a zaslechnou hity od BTS nebo Le Sserafim. Na filmová plátna dorazí snímek až příští rok, ovšem už nyní láká svým trailerem.
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Trailer filmu K-Pop: Debut
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