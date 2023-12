VIDEO: Trailer k filmu Matka v trapu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Trailer k filmu Matka v trapu

Hlavní hrdinka komedie Matka v trapu Sylvie (Petra Hřebíčková) má dobré místo v reklamní agentuře, pracovní úspěchy, krásné, vzorné děti a její manžel je známý malíř. Na první pohled štěstí. Jenže… je to pravda? Šéf reklamky Karel (Bob Klepl) na Sylvii právě nahrnul několik nesplnitelných úkolů, do toho volali ze střední školy, aby vyřešila další z prohřešků svého syna a Sylviin manžel Tomáš (Jaroslav Plesl) je jako obvykle nedostupný, protože malování mu už pár let moc nejde. A všichni si zvykli, že Sylvie všechno vyřeší, zařídí, zaplatí. V Sylvii, která vždycky chtěla vidět věci z té nejlepší stránky, se najednou něco zlomí. To je přesně ta chvíle, kdy se vám chce od všeho utéct.

video: Falcon