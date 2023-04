VIDEO: Trailer k filmu Myška a medvěd na cestách Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Trailer k filmu Myška a medvěd na cestách

I když jsou různě velcí, jeden je upovídaný a druhý místo povídání raději hraje na housle či harmoniku, jsou medvěd Ernest a myška Celestina nerozlučnými kamarády. Když se tak trochu i Celestininým přičiněním rozbijí Ernestovy zamilované housle, musí se vrátit do jeho rodné země Breptánie. Protože jen tam je dokáží opravit, je to totiž země hudbě a hudebníkům zaslíbená. Když však Ernest a Celestina do Breptánie navzdory všem překážkám dorazí, čeká je hodně nemilé překvapení. Něco se zásadně změnilo a pokazilo. Jakékoliv hraní na hudební nástroje nebo i jen pouhý zpěv jsou totiž v celé zemi zákonem zakázané a na dodržování tohoto nařízení dokonce dohlíží speciální policie! Ale Ernest a Celestina se tímto nesmyslem rozhodně nemíní řídit, zejména když se potkají s hrdinnými členy hudebního odboje. Společně se pokusí tuto nespravedlnost a nesmyslnost napravit, aby se do medvědí země vrátila nejen hudba ale i radost, kterou dokáže v každém probudit.

video: Cinemart