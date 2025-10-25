Trailer k filmu Rivalové
25. 10. 2025 8:30 Společnost
Ve filmu Rivalové od vizionářského režiséra Luca Guadagnina hraje Zendaya roli Tashi Duncanové, bývalé tenisové šampionky, která se stala trenérkou, jež se neštítí své hry na kurtu ani mimo něj. Manželství se šampionem, který je těsně na konci své kariéry (Mike Faist), Tashiina strategie na manželovo vykoupení nabere překvapivý směr, když se musí postavit vymydlenému Patrickovi (Josh O’Connor) - svému bývalému nejlepšímu příteli a Tashiině bývalému příteli. Jak se jejich minulost a přítomnost střetávají a napětí stoupá, Tashi se musí sama sebe ptát, co bude stát vítězství.
35:05
Možná nám archiv ještě odhalí okolnosti smrti Jana Masaryka, říká historička
Rozstřel25. 10. 2025 10:00
02:07
Armáda se rozloučila s posledním vrtulníkem Mi-8
Technika25. 10. 2025 9:26
01:24
Jumbo v unikátním zbarvení přistálo v Praze
Technika25. 10. 2025 9:12
01:24
Trump odletěl na cestu po Asii. Chci se sejít s Kimem i čínským prezidentem
Zahraniční25. 10. 2025 8:38
02:15
Trailer k filmu Rivalové
Společnost25. 10. 2025 8:30
01:21
V Thajsku zemřela ve věku 93 let královna matka
Zahraniční25. 10. 2025 8:30
01:00
Island of Hearts | Official Trailer
Lifestyle25. 10. 2025 0:06
01:33
Ferrari představilo svůj nejnovější jednorázový zakázkový model SC40
Technika25. 10. 2025 0:06
01:36
S Waldou jsem se seznámila ve čtrnácti díky bratrovi, říká Olga Matušková
Společnost25. 10. 2025 0:06
00:37
Fiala podpořil údery v hloubi Ruska, Zelenskyj žádá o tlak na stínovou flotilu
Zahraniční24. 10. 2025 20:58
00:20
USA udeřily v Karibiku proti další lodi s drogami
Zahraniční24. 10. 2025 20:20
00:25
Nezvyklý mrak nad Českem se stal hitem internetu
Domácí24. 10. 2025 20:14
00:36
Obraz francouzského umělce Kleina trhl rekord
Zahraniční24. 10. 2025 18:44
01:35
Horácká aréna den před ostrou premiérou
Domácí24. 10. 2025 16:16
03:49
Alza zahájila testování humanoidních robotů
Domácí24. 10. 2025 16:00
00:56
Firma dokončuje opravy na průtahu Jaroměří
Domácí24. 10. 2025 15:54
02:22
Natáčejí vlogy i unboxing ústavy. Poslanci z generace Z sdílejí politiku na Instagramu
Domácí24. 10. 2025 15:32
01:05
Bouře vyrvala dům ze základů a unášela ho po moři i s majitelem
Zahraniční24. 10. 2025 15:20
00:34
„Praví vlastenci“. Kim zahájil výstavbu památníku vojákům padlým na Ukrajině
Zahraniční24. 10. 2025 15:00
00:56