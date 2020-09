VIDEO: Trailer k filmu Slečna bestie Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Trailer k filmu Slečna bestie

Kdyby Slečna bestie byla normální horor o řádění sériového zabijáka, roztomile naivní studentka Millie (Kathryn Newton) by se s velkou pravděpodobností stala jednou z jeho prvních obětí. Monstrum, přezdívané Řezník (Vince Vaughn), si ji také neomylně vyhlédne, jenže místo dalšího zářezu na pažbě si vinou jistého magického rituálu ze setkání s Millie odnese velmi nepříjemnou životní komplikaci. Pokud je ovšem slovo „komplikace“ pro situaci, kdy se ráno probudí v jejím těle, dostačující. Millie je na tom ještě hůř, musí se vypořádat s tím, že se z ní přes noc stal obtloustlý padesátník, po kterém jdou policajti z celé Ameriky. Navíc má jen 24 hodin na to, aby vrátila věci do normálu, jinak v tom chlapovi zůstane uvězněná navěky. Zatímco se Millie v Řezníkovi trápí a přemýšlí, jak z něho ven, Řezník v Millie si neskutečně užívá. Získal krytí, o jakém se mu ani nesnilo, a navrch k tomu školu plnou nic netušících studentů a studentek, kterými si může prakticky bez práce vylepšovat skóre. Protože koho by napadlo, že se v té naivce, jež byla dosud považovaná za šikanovaného otloukánka, skrývají neukojitelné vražedné sklony?

video: Cinemart