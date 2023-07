VIDEO: Trailer k filmu To ty nosíš smůlu, lásko Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Trailer k filmu To ty nosíš smůlu, lásko

Existují prvotiny, vůči kterým se obvyklá smířlivost ani při nejlepší vůli prostě nedá uplatnit. Slovensko-česká romantická komedie To ty nosíš smůlu, lásko, jež právě míří do kin, by přitom měla na shovívavé odpustky hned několikanásobný nárok. Je totiž režijním debutem, který si odbyl herec Samo Spišák, prvním celovečerním scénářem Lukáše Obermajera a představitelka hlavní role Michaela Mikulášová-Čobejová si poprvé připsala i post filmové producentky.

video: CinemArt