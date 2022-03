VIDEO: Top Gun je zpátky. A s druhým dílem znovu vzlétne Tom Cruise Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Top Gun je zpátky. A s druhým dílem znovu vzlétne Tom Cruise

Přes třicet let ve službě. Pochvaly. Vyznamenání. Jediný, kdo za posledních 40 let sestřelil tři nepřátelská letadla. Přesto ho nikdy nepovýšili? Proč? Protože je to Maverick. Rebel, který poslouchá jen sebe sama.

video: Cinemart