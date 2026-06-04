Trailer k filmu Vládci vesmíru
4. 6. 2026 16:00 Společnost | Trailery
V celovečerním dobrodružném snímku Vládci vesmíru se vrací pod režijním vedením Travise Knighta na filmová plátna legendární hrdinové světa známých akčních figurek. Po patnácti letech odloučení se prostřednictvím Meče moci ocitá princ Adam (Nicholas Galitzine) zpět na rodné planetě Eternia, kde zjistí, že jeho domov byl zničen a vlády se ujal zlovolný Skeletor (Jared Leto). Adam se rozhodne svůj svět zachránit. A tak musí spojit síly s bojovnicí Teelou (Camila Mendes) a Duncanem / Man-At-Armsem (Idris Elba) a naplnit svůj osud tím, že se stane He-Manem, nejmocnějším mužem ve vesmíru.
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