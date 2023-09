VIDEO: Trailer k filmu Vymítač ďábla: Znamení víry Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Trailer k filmu Vymítač ďábla: Znamení víry

Od smrti své těhotné manželky při zemětřesení na Haiti před 12 lety vychoval Victor Fielding (Leslie Odom Jr.) jejich dceru Angelu (Lidya Jewett) sám. Ale když Angela a její kamarádka Katherine (Olivia Marcum) zmizí v lesích, aby se o tři dny později vrátily, aniž by si pamatovaly, co se jim stalo, rozpoutá to řetězec událostí, které přinutí Victora čelit nejhoršímu zlu a ve své hrůze a zoufalství vyhledá jedinou živou osobu, která už byla svědkem něčeho podobného – Chris MacNeil (Ellen Burstyn).

video: Cinemart