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Trailer k filmu Vyvolený

Společnost
Gregorius, vyvržený. Jako dítěte se ho rodiče museli zříct, protože byl plodem hříšné lásky bratra a sestry. Jako jinoch žil nepochopen v rybářské osadě. Jezero mu mělo být oceánem, loďka trůnem, oštěp žezlem. A přece cítil, že je povolán k vyšším věcem. Touha stát se rytířem a změnit svět v lepší místo nasměruje mladíka k pouti, která ukazuje nevyzpytatelnost cest božích. V každém hříšníkovi může dřímat i kus svatého. Jedno, ať jste vyvrhelem, rytířem, králem, ježkem, nebo papežem, existuje nakonec jen jedna správná cesta pod nebeskou klenbou – cesta ryzího srdce. Gregorius, vyvolený. Poetická a absurdní historická komedie Tomasze Mielnika na motivy posledního románu Thomase Manna zavede ctěné diváctvo do dávno ztracených časů, kdy byla hvězdná obloha jako mapa nekonečných, rozsvícených a lákavých cest.
video: Artcam Films
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