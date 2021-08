VIDEO: Trailer k filmu Zbožňovaný Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Trailer k filmu Zbožňovaný

Uznávaný a všemi oblíbený pediatr Zdeněk (Jiří Bartoška) jde do důchodu. Celý život byl vyhlášeným lékařem nemocnice a nyní se těší na zasloužený odpočinek. Ještě víc se však těší jeho rodina – manželka Olga (Zuzana Kronerová), která se už nemůže dočkat až o něj bude pečovat, stejně tak jako jeho dcera Zuzana, jejíž manželství s Karlem (Jiří Langmajer) se nedávno rozpadlo. Nejvíc nadšená je však Zdeňkova vnučka Aneta (Martina Czyžová), která dědu vždy považovala za svůj velký vzor a píše o něm seminárku do školy. Jenže Zdeněk není tak dokonalý, jak se zdá. Má jedno velké tajemství. Už téměř 40 let udržuje milenecký poměr s ortopedkou Danou (Ivana Chýlková). A Dana samozřejmě očekává, že na ni Zdeněk teď bude mít konečně víc času. Na Zdeňka tak čekají pěkně horké chvilky a rozhodně ne bezstarostná pohoda, kterou si plánoval.

video: Bioscop