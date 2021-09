VIDEO: Trailer k filmu Zpráva Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Trailer k filmu Zpráva

Celovečerní Zpráva, která líčí skutečný útěk mladých židovských vězňů Alfréda Wetzlera a Rudolfa Vrby z Osvětimi, vstupuje 14. října do distribuce. Koprodukční snímek vyslaný Slovenskem do boje o cizojazyčné Oscary míří do kin a v rámci školních projekcí i za studenty.

video: Falcon