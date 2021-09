VIDEO: Trailer k novému seriálu Osada Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Trailer k novému seriálu Osada

Češi jezdí na chatu. Jezdí tam proto, aby byli v pohodě. A v pohodě budou, i kdyby se kvůli tomu měli zabít... Komediální epizodický seriál Osada zkoumá s velkým nadhledem český fenomén chataření. Kde jinde se mohou potkat tak různorodé a odlišné postavy než v chatařské kolonii? Milionář, který tají svůj majetek, aby zůstal v osadě oblíbený. Spisovatelka románů červené knihovny. Nepraktický ajťák, který i dříví seká podle návodu na internetu. Voják speciálních jednotek v záloze, který ve skutečnosti pracuje jako kadeřník v salonu své ženy. A další svérázné figury, které mají společné jen jedno – chataření... Do chatové osady Záhoří jezdil už jejich děda, jejich rodiče a budou jezdit i jejich děti. Platí neměnná pravidla a tradice. Přestože se svět mezitím změnil. Někdo zbohatl, někdo naopak. Stali se z nich pravičáci i levičáci, Pražáci i Moraváci, liberálové i milovníci tradičních hodnot, staří i mladí. Vzdálili se sobě na hony. Kdeco vidí jinýma očima. Neshodli by se v práci, u televizního programu ani u voleb. Vůbec by se totiž nepotkali. Podle toho to od pátku do neděle v osadě vypadá. Ale nakonec se všichni nějak vrátí k tomu nejdůležitějšímu, co vnímají společně: na chatě je pohoda. Pohoda, i kdyby to mělo stát všecky zbytky sil. A to je taky nejrozumnější evangelium, které by Češi mohli darovat rozhádanému lidstvu: jezděte na chaty a na světě místo válek zavládne pohoda!

video: Česká televize