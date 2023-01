VIDEO: Trailer k seriálu Zlatá labuť Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Trailer k seriálu Zlatá labuť

Báře Veselé (Marta Dancingerová) se smůla lepí na paty a je na útěku před spravedlností. Shodou okolností se tak trochu nedobrovolně stává prodavačkou oddělení módy v právě otevřeném obchodním domě Zlatá labuť. Ten je doslova dechberoucím palácem přepychu a novou moderní dominantou centra Prahy. Za jeho luxusními výlohami kráčí dějiny. Píše se totiž 15. března 1939 a okupační vojska překračují naši státní hranici. Kromě Bářiny linky budou diváci sledovat osudy jejích kolegyň, a to Evy Duškové (Beáta Kaňoková), která by se ráda stala slavnou herečkou a Aleny Zimové (Simona Lewandowská). Zlaté labuti vládne rodina Kučerů s nekompromisním otcem rodu Rudolfem (Petr Kostka), klidnou silou rodiny maminkou Boženou (Daniela Kolářová), dcerou a dvěma syny. Rudolfem mladším (Petr Stach), upoutaným po dětské obrně na invalidní vozík, a nejmladším Petrem (Adam Vacula), tak trochu problémovým rodinným rebelem. Do čela řízení rodinného klanu se ale dere především jejich sestra Irena (Kristýna Ryška), intrikánka a milovnice luxusu a moci, která žije v odcizeném vztahu se svým manželem Lukášem (Robert Mikluš).

video: TV Nova