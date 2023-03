VIDEO: Trailer ke komedii Život pro samouky Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Trailer ke komedii Život pro samouky

Hlavní postava Klára umí být ve čtyřiceti pořád stejně nejistá a zmatená jako v osmnácti, jenom už to nevypadá tak roztomile. Její manželství ze dne na den skončí a ona se znovu ocitne v nepředvídatelném světě randění a seznamovacích trapasů. Do toho vychovává dvě dcery, snaží se přežít životní styl své excentrické mámy a navíc jí začne radit úžasná vztahová koučka a influencerka. Do téhle chvíle měla svůj život celkem naplánovaný, ale teď se z ní stal samouk.

video: Bontonfilm