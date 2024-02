VIDEO: Twenty 4 Seven po třiceti letech: Šokující fakta z devadesátek odhalena Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kapela Twenty 4 Seven nyní účinkuje v originálním složení: Nance, Jacks a Hanks, tedy singlově pro znalce I Can’t Standt It nebo Are You Dreaming. Éra před nováckým Esem, kterou kapelu tolik zapsalo do paměti posluchačů. V kolika letech Nance Coolen s kapelou začínala a muselo se lhát jejím rodičům? Jaké je po letech na pódiích shledání pro rappery Jackse a Hankse? Na kameru zavzpomínali nejen na focení prvního singlu.

video: rena, iDNES.tv