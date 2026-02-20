Tyra Banksová se věnuje modelingu i ve svých 52 letech
20. 2. 2026 13:18 Společnost
Topmodelka Tyra Banksová (52) udělala se svou reality show Amerika hledá topmodelku před lety díru do světa. Pořad měl jeden čas sledovanost 100 milionů diváků. Na sociální síti Instagram ji sleduje více než sedm miliónů fanoušků a stále se věnuje i modelingu.
