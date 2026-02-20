Tyra Banksová se věnuje modelingu i ve svých 52 letech

Společnost
Topmodelka Tyra Banksová (52) udělala se svou reality show Amerika hledá topmodelku před lety díru do světa. Pořad měl jeden čas sledovanost 100 milionů diváků. Na sociální síti Instagram ji sleduje více než sedm miliónů fanoušků a stále se věnuje i modelingu.
video: Instagram/@tyrabanks
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

01:34

Pokémon FireRed a LeafGreen - trailer
Lifestyle
20. 2. 2026 13:38
01:13

Drama na D1: Policisté rozmluvili muži skok z dálničního mostu
Krimi
20. 2. 2026 13:34
00:38

Tyra Banksová se věnuje modelingu i ve svých 52 letech
Společnost
20. 2. 2026 13:18
00:59

Opuštěný malý makak s plyšákem je hitem internetu
Zahraniční
20. 2. 2026 12:56
03:20

Proměny v Národním: Adaptace antických mýtů od režisérského dua Skutr
Společnost
20. 2. 2026 12:52
04:39

Levnější energie jsou základ, řekl Babiš. Mrázová slibuje 50 tisíc nových bytů ročně
Domácí
20. 2. 2026 12:30
00:29

V třinecké porodnici natočili vtipné olympijské video
Domácí
20. 2. 2026 11:38
01:09

Panika na ruském kole, děti prchaly před rojem včel
Zahraniční
20. 2. 2026 11:26
02:40

Kupka chce řešit Babišův střet zájmů, je ohrožením pro dotace, tvrdí
Domácí
20. 2. 2026 11:18
01:01

Supermodelka Cindy Crawfordová slaví šedesát, stárne s grácií
Společnost
20. 2. 2026 10:30
00:37

Vědci u Antarktidy poprvé zaznamenali žraloka. Čtyřmetrová paryba je zaskočila
Domácí
20. 2. 2026 10:08
35:57

Zamrazilová: ČR už není poslední vagón Německa do Číny. Růst táhnou zbrojaři
Rozstřel
20. 2. 2026 9:30
01:24

Na dálnici D8 před Prahou shořel návěs kamionu
Krimi
20. 2. 2026 8:54
00:40

Rakušan nechal umrznout přítelkyni v Alpách
Zahraniční
20. 2. 2026 8:14
00:59

Francií otřásá zabití nacionalisty v Lyonu, policie obvinila tři lidi
Zahraniční
20. 2. 2026 7:46
01:25

Země dosáhla velkých úspěchů, překonala recesi. Kim na sjezdu velebil KLDR
Zahraniční
20. 2. 2026 7:24
00:56

Litoměřice koupí část bývalého hotelu v centru
Domácí
20. 2. 2026 7:12
00:30

Test videa klíčenky Kodak Charmera
Technika
20. 2. 2026 0:06
37:41

NA KAFI: Největší mýtus? Sólo rodiče si svou situaci vybrali a vysávají dávky
Domácí
20. 2. 2026 0:06
01:13

Playboy představil sexy finalistky castingu Hledáme Playmate 2026
Společnost
20. 2. 2026 0:06

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.