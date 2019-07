VIDEO: 45letá Tyra Banksová se svlékla. Vypadá skvěle Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Tyra Banksová, která v prosinci oslaví 46 let, se pro plavkový magazín Sports Illustrated Swimsuit svlékla do bikin a vypadá úchvatně. Herečka, zpěvačka a v našich vodách více známá jako modelka a moderátorka s tímto magazínem spolupracuje již mnoho let. Tyra byla dokonce první Afroameričankou na jeho titulní stránce.

video: Sports Illustrated Swimsuit