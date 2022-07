VIDEO: Učitelka hudby uspěla v soutěži Miss Czech Republic Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Učitelka hudby uspěla v soutěži Miss Czech Republic

Adéla Maděryčová (23) pochází z Břeclavi. Při výšce 178 centimetrů má míry 87-62-92 a při snaze dostat se do modelingové agentury ji bylo dříve řečeno, že nemá vhodné míry. Adélu to však neodradilo a přihlásila se do soutěže Miss Czech Republic. V soutěži se umístila a nyní nemá o práci v modelingu nouzi. Nedávnou se objevila i na titulní straně prestižního časopisu. Kromě focení studuje učitelství estetické výchovy pro střední školy, je lektorkou na zobcovou flétnu, pořádá tábory pro děti a hraje i na saxofon.

video: Aneta Dědková, Adam Kvita, iDNES.tv