Umělci z celého světa se spojí na podporu Ukrajiny

Hudebníci z celého světa v neděli vystoupí v rámci benefičního koncertu Zachraňme Ukrajinu – Zastavme válku. Koncert bude přenášen z Varšavy do více než dvaceti světových zemí, zúčastní se ho také ukrajinští interpreti. Mezi vystupujícími budou například Imagine Dragons, Nothing But Thieves, Fatboy Slim či Craig David. Za Českou republiku se do projektu zapojí zpěvák Tomáš Klus. Koncert, který pořádá polská televize TVP, se uskuteční ve Varšavě. Akce začíná v 17:00, přímý přenos nabídne stanice ČT2. V průběhu dvouhodinového vystoupení světových interpretů budou moct diváci finančně přispět na humanitární pomoc ukrajinským občanům.

video: Facebook / Velvyslanectví Ukrajiny v Praze