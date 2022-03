VIDEO: Upoutávka k minisérii Podezření Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Upoutávka k minisérii Podezření

Pracovitá, strohá a ve svých činech pevně přesvědčená o vlastní pravdě si jde zdravotní sestra Hana Kučerová tvrdě za svým. Názory jiných nereflektuje, na ničí přání se neptá. Ona přece ví, co je pro ostatní dobré. Mezi kolegy a sousedy tak přirozeně není příliš oblíbená. Kolegyně v nemocnici odsuzují Hančin příkrý přístup k pacientům, ona zase neschvaluje jejich ochotu navazovat intimní vztahy s lékaři. V tak napjatém prostředí se primář Vaculík snaží zachovat mezi sestrami na oddělení alespoň částečný mír a vytvořit pro pacienty potřebný klid. Pro Vaculíka je pacient na prvním místě. Jenže jak on, tak pravděpodobně všichni kolem něj mají svá tajemství a motivace, ve kterých není snadné se orientovat. Jak rozhodnout o tom, co je pravda a co lež, když fakta nemluví jednoznačně a jediné, co máme k dispozici, jsou naše pocity a domněnky? Jak jednoduché je soudit věci podle toho, jak vypadají v našich očích, a ne podle toho, jaké opravdu jsou?

video: Česká televize