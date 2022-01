VIDEO: Upoutávka k šestidílné kriminální sérii Devadesátky Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Upoutávka k šestidílné kriminální sérii Devadesátky

Šestidílná minisérie Devadesátky vypráví skutečné kauzy z doby, kdy se mafiáni smáli policistům do obličeje. Kdy oni mohli všechno a policie jen to, co si vybojovala. Od tvůrců Případů 1. oddělení.

video: Česká televize