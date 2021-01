VIDEO: Upoutávka ke čtyřdílnému dramatu Božena Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Upoutávka ke čtyřdílnému dramatu Božena

Skutečný příběh první české spisovatelky ve čtyřech televizních filmech. Sedmnáctiletá Bára je odbojná, dychtivá a svobodomyslná dívka. Raději čte, než peče. Navíc přitahuje zájem mužů. Rodiče už ji nezvládají, a tak se hledá ženich, který by si ji vzal i bez věna. Nejlepší partií je o patnáct let starší úředník pod penzí Josef Němec. Mladičká nespoutaná dívka mu uhranula. Josef nenaslouchá ani varování přítele. Bára se sňatku brání, ale proti vůli rodičů nemá šanci. Dvě protichůdné povahy vykračují do společného života. Píše se rok 1837…

video: Česká televize