Upoutávka na seriál Holky za mřížemi

Piper (Taylor Schillingová) je mladá, půvabná, vzdělaná, má chápavého snoubence Larryho (Jason Biggs). Na první pohled se zdá, že v jejím životě všechno klape jako na drátkách. Jenže Piper udělala chybu. Před deseti lety se pokusila převézt přes hranice kufr plný peněz. Byly to špinavé peníze vydělané za ilegální prodej drog a Piper za to teď tvrdě zaplatí. Musí opustit snoubence a nastěhovat se do svého nového domova ve federálním ženském nápravném zařízení. Naštěstí je to věznice jen s minimální ostrahou a 15 měsíců se přece dá vydržet… Nebo ne? Dozorci Samu Healymu (Michael Harney) je křehké Piper líto, a tak jí aspoň občas radí, jak v neznámém světě za mřížemi přežít.

video: Prima COOL