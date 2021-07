VIDEO: První Američan v kosmu John Glenn je zároveň i nejstarší kosmonaut Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

První Američan v kosmu John Glenn je zároveň i nejstarší kosmonaut

20. února 1962 se John Glenn stal prvním Američanem, který se dostal do kosmu. Do vesmíru se pak znovu podíval o 36 let později na palubě raketoplánu Discovery. Narodil se právě před 100 lety.

video: iDNES.tv, Reuters, Wikimedia