Americkou influencerku přirovnávají Slováci k Ficovi

Společnost
Americká influencerka Gwyneth McMullenová (29) byla překvapená, když se začalo její jméno na sítích spojovat se slovenským premiérem Robertem Ficem (61). Vypadá prý jako slovenský ministerský předseda, jen s dlouhými vlasy. Američanka, která si na Instagramu změnila jméno profilu na Queen of Slovakia, to vzala s humorem.
video: Instagram/@gwynethmcmullen
