VIDEO: Už dvacet let jsem nepřečetl žádnou beletrii, říká spisovatel Hartl Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Už dvacet let jsem nepřečetl žádnou beletrii, říká spisovatel Hartl

Čeho se Patrik Hartl bojí, když je pozván jako host do televizního pořadu? Nechává vánoční dárky na poslechní chvíli jako většina mužů? Co by si přál do roku 2021? Projeví se profesní deformace, když se Patrik vrhne na čtení? A co říká vysmátý spisovatel o svých nehtech?

video: rena, iDNES.tv