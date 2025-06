VIDEO: V divadle řádím čtyřicet let. Před kamerou mám malý progres, říká Ivana Andrlová Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Co říká o novém kriminálním politickém thrilleru moloch představitelka první dámy Ivana Andrlová? Co říká o svém přerodu od princezen do vážnějších rolí? Jak vzpomíná na své vyznámné dabingové role, v podobě Divokého Anděla a Ally McBealové? Co pro ni bylo na divadelních prknech nelehké?

video: rena, iDNES.tv