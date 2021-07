VIDEO: V nejhorších chvílích mi nejvíce pomohl táta, říká Anička Slováčková Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V nejhorších chvílích mi nejvíce pomohl táta, říká Anička Slováčková

Herečka a zpěvačka Anička Slováčková zavítala na soustředení finalistů Muže roku 2021. Co jí na mužích nejvíce imponuje? Co musí chlap podle Aničky umět? Jak by popsala své životní hodnoty po nejnáročnějším období svého života? Kdo byl Aničce v nejhorších časech největší oporou? Přehodnotila některé věci?

video: rena, iDNES.tv