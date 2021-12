VIDEO: Vánoce u Smetany a Haje? Přála bych si turné po Evropě, říká Emma Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vánoce u Smetany a Haje? Přála bych si turné po Evropě, říká Emma

Uspějí Emma Smetana a Jordan Haj se singlem By Now a dostanou se na Eurovizi? Jak u muzikantského páru vypadají Vánoce? Jakou specialitu si Jordy bere na starost? Jak shání Emma a Jordan vánoční dárky? Co prozradí o proslulé instagramové kauze, kdy Jordan vodil dceru Ariel a hvězdný pár se ocitl pod palbou kritiky?

video: rena, iDNES.tv