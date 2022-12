VIDEO: Vánoční přání slavných: Co vzkazují Křejčíř, Menzelová nebo Gondík? Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vánoční přání slavných: Co vzkazují Křejčíř, Menzelová nebo Gondík?

Jaké vánoční poselství mají pro diváky iDNES.tv české slavné osobnosti? Co přejí k Vánocům Dalibor Gondík, Miriam Chytilová, Mirai Navrátil nebo Iveta Vítová? Co je třeba mít na paměti podle Veroniky Jeníkové? Na co se těší Dana Morávková?

video: rena, iDNES.tv