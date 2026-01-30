Vášeň i po 42 letech vztahu. Goldie Hawnová prozradila recept na lásku
30. 1. 2026 14:28 Společnost
Goldie Hawnová vysvětlila, proč její dlouholetý vztah s kolegou Kurtem Russellem funguje už více než čtyři desetiletí. Podle jejích slov v tom hraje klíčovou roli sexuální přitažlivost i skutečnost, že se nikdy nevzali. Hollywoodská hvězda tvrdí, že po partnerovi i po více než čtyřiceti letech stále fyzicky velmi touží.
01:13
Bude to zbytečná schůze, tu stojedničku nebudete mít, řekl poslancům Babiš
Domácí30. 1. 2026 15:34
00:46
Vášeň i po 42 letech vztahu. Goldie Hawnová prozradila recept na lásku
Společnost30. 1. 2026 14:28
00:54
Údržba Dukovan stojí miliardy
Domácí30. 1. 2026 14:08
01:31
Nevím, co má norování lišek společného se stavebním zákonem, divil se Bendl
Domácí30. 1. 2026 13:52
03:33
Češka je v šedesáti influencerkou a modelkou
Společnost30. 1. 2026 13:38
00:45
Pepsi před Superbowlem „ukradla“ Coca Cole jejich ledního medvěda
Sport30. 1. 2026 13:32
13:08
Přijímačky: Kdy se vyplatí taktizovat a kdy ne?
Domácí30. 1. 2026 13:20
00:21
Na škole v Bohuslavicích panuje vyhrocená atmosféra
Domácí30. 1. 2026 13:04
02:13
Místo červeného koberce bude zelený, oznámil Macinka po jednání s Tarabou
Domácí30. 1. 2026 13:04
03:43
Nechci nikoho omezovat. Do Miss Universe Česko se mohou přihlásit všechny ženy, říká Dolce
Společnost30. 1. 2026 13:00
02:43
Muže, který chytá labutě, řešili strážníci už před pěti lety
Krimi30. 1. 2026 12:34
01:04
Muž na pražské náplavce chytil labuť a odvezl ji
Domácí30. 1. 2026 12:34
03:08
Polívka se vůbec poprvé ukáže na jevišti se všemi třemi syny
Domácí30. 1. 2026 11:52
02:11
Kuriozita ve Sněmovně. Dorazil k nám VAR, vtipkoval fotbalový fanoušek Skopeček
Domácí30. 1. 2026 11:44
00:47
Vzala si o čtyřicet let staršího profesora, život s ním si žena pochvaluje
Lifestyle30. 1. 2026 11:22
01:07
Chebští drážní hasiči mají novou základnu
Domácí30. 1. 2026 11:16
00:37
Pohřebáci v Rusku prošacovali a okradli mrtvého
Zahraniční30. 1. 2026 11:14
00:35
Chodkyně na přechodu vběhla přímo pod auta, jedno ji srazilo
Krimi30. 1. 2026 10:12
Následující videa
03:33
Češka je v šedesáti influencerkou a modelkou
03:43
Nechci nikoho omezovat. Do Miss Universe Česko se mohou přihlásit všechny ženy, říká Dolce
00:20
Potomci slavných spojili síly. Prachař, Čtvrtníčková a Mat213 boří singlem sítě
03:55