Ve stínu Elvise? Pral jsem se s tím. Mám oblíbené konspirační teorie, říká zpěvák Machulda

Společnost
Věří zpěvák Jakub Machulda na konspirační teorie kolem Elvise Presleyho? Co se snaží divákům svým napodobením hudební legendy předat? Jak moc se musel do legendy transformovat a jsou i jeho pejzy pravé? Bojuje vnitřně Jakub s tím, že je ve stínu megastar a nestojí na pódiu sám za sebe?
video: rena, iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

02:07

Ve stínu Elvise? Pral jsem se s tím. Mám oblíbené konspirační teorie, říká zpěvák Machulda
Společnost
17. 1. 2026 0:06
00:54

Peskov chválí evropské lídry, že chtějí dialog s Putinem
Zahraniční
16. 1. 2026 20:24
00:57

Zimní pohroma na Ukrajině. Nefunguje už pořádně žádná elektrárna, školy zavírají
Zahraniční
16. 1. 2026 19:10
00:27

Uvalíme cla na země, které nepodpoří můj plán převzít Grónsko, řekl Trump
Zahraniční
16. 1. 2026 18:38
01:16

Svatý Petr se mění v závodní městečko
Domácí
16. 1. 2026 18:28
00:50

Bulharsko čekají osmé volby za posledních pět let, vládnout nechtějí ani Turci
Zahraniční
16. 1. 2026 17:16
01:26

Trailer na koncertní film s Elvisem Presleyem
Domácí
16. 1. 2026 16:54
00:26

Řidič na D11 jel v protisměru
Krimi
16. 1. 2026 16:50
00:23

Ve Ždáře využijí dešťovku ke splachování v komerčních prostorech
Domácí
16. 1. 2026 16:44
00:25

Čunek při odklízení sněhu ze střechy spadl ze čtyř metrů
Domácí
16. 1. 2026 16:42
03:12

Útěkářku z dětského domova našli s lahví vodky v ruce, přijet musela sanitka
Krimi
16. 1. 2026 16:40
01:13

Policisté donutili řidičku očistit si auto od sněhu
Krimi
16. 1. 2026 15:54
00:37

Prodej kratomu podléhá přísnějším pravidlům
Domácí
16. 1. 2026 15:34
01:32

Pustevny lákají na tradiční přehlídku ledových soch
Domácí
16. 1. 2026 15:14
02:53

Pavel dostal od Zelenského státní vyznamenání
Zahraniční
16. 1. 2026 15:04
00:54

Šonka odhalil monopost F1 parádním manévrem
Lifestyle
16. 1. 2026 15:02
00:58

Lidské mraveniště, v Japonsku se zastavily vlaky
Zahraniční
16. 1. 2026 14:44
00:36

S každým rokem krásnější. Irina Shayková oslavila čtyřicítku
Lifestyle
16. 1. 2026 14:22
01:53

Rolba na Brněnské přehradě konečně chystá bruslařský okruh
Domácí
16. 1. 2026 14:08
01:51

Policisté pronásledovali ujíždějícího řidiče, zastavily ho až probodané pneumatiky
Krimi
16. 1. 2026 14:08

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.