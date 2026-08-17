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Ve věku 36 let zemřela americká herečka Hayden Panettiereová

Společnost
Ve věku 36 let zemřela americká herečka Hayden Panettiereová, známá rolemi v televizních seriálech Nashville či Hrdinové. Podle agentur o tom dnes s odvoláním na otce herečky informovala americká média včetně ABC News. Příčina smrti je dosud neznámá.
video: Reuters, iDNES.tv
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