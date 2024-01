VIDEO: Britský seriál oživil velkou poštovní kauzu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Britský seriál oživil velkou poštovní kauzu

Mohou čtyři díly nenápadného televizního díla zahýbat politickými kruhy? Minisérie z dílny televize ITV s názvem Mr Bates vs The Post Office ukazuje, že to možné je. Britský premiér Rishi Sunak díky ní zavelel ke změně legislativy a zvažuje se i pasování na rytíře pro předobraz hlavního hrdiny, někdejšího šéfa jedné z poboček britské pošty.

video: ITV