VIDEO: Velmi ráda dostávám a přijímám ceny, přiznává herečka Judit Bárdos Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Velmi ráda dostávám a přijímám ceny, přiznává herečka Judit Bárdos

Judit Bárdos přijela do Karlových Varů představit film Poslední závod. Jak moc náročná role to pro ni byla v porovnání s předchozími? Dočkala se Judit také nepohodlného natáčení v kruté zimě? Jak se tváří na skutečnost, že si z Varů odveze herecké ocenění? Jak vzpomíná na film Fair play a kam si myslí, že se za osm let posunula?

video: rena, iDNES.tv